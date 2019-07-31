2019-07-31T09:26:02+03:00
Экономика

Танцевальный флешмоб студенческих отрядов проводников пройдет на вокзале Екатеринбурга

В мероприятии примут участие 50 студентов
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Организаторами флешмоба стали студенческие отряды и «Федеральная пассажирская компания»Организаторами флешмоба стали студенческие отряды и «Федеральная пассажирская компания»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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1 августа на крупнейших железнодорожных вокзалах России состоится Всероссийский танцевальный флешмоб. Мероприятие приурочено к Дню железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Организаторами выступают АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») и МООО «Российские Студенческие Отряды».

Танцевальный флешмоб пройдет на 12 вокзалах: Белорусском (Москва), Московском (Санкт-Петербург), Екатеринбург, Адлер, Владивосток, Ижевск, Самара, Новосибирск, Новороссийск, Челябинск, Казань-1, Воронеж-1, и объединит более тысячи студентов, работающих летом проводниками в поездах дальнего следования.

На вокзале Екатеринбург в мероприятии примут участие 50 студентов. Помимо танца ребята исполнят песни под гитару, для маленьких пассажиров будет оборудована детская зона с воздушными шарами и аквагримом.

В летний сезон 2019 года в поездах Уральского филиала АО «ФПК» работают 940 студентов отраслевых и других высших и средних учебных заведений. Они обслуживают составы, курсирующие со станций Свердловской железной дороги в направлении Черноморского побережья (Имеретинский курорт, Новороссийск, Анапа). Всего этим летом проводниками пассажирских вагонов поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» работают более 9 тыс. студентов из 54 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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