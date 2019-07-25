Долларовый Патриарх: в Екатеринбурге появился провокационный стрит-арт
Объект расположен прямо напротив Храма-на-Крови
Ранее точно такую же работу создал Слава ПТРК, но позже ее убралиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рядом с Театром Драмы появился новый арт-объект. По другую сторону реки на Храм-на-Крови смотрит Патриарх Кирилл в облачении из долларовых купюр. Автором работы стал райтер Rino Ink.
На своей странице Instagram он подписал работу коротко и ясно: «Опиум народа», а среди хэштегов есть #скверубыть.
Фото: Rino Ink
организаторы фестиваля «Стенограффия» решили сотрудничать с Екатеринбургской епархией и включить представителей РПЦ в состав совета, который будет согласовывать работы.
ИСТОЧНИК KP.RU