Долларовый Патриарх: в Екатеринбурге появился провокационный стрит-арт

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-25T08:29:52+03:00

Ранее точно такую же работу создал Слава ПТРК, но позже ее убрали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Рядом с Театром Драмы появился новый арт-объект. По другую сторону реки на Храм-на-Крови смотрит Патриарх Кирилл в облачении из долларовых купюр. Автором работы стал райтер Rino Ink.

На своей странице Instagram он подписал работу коротко и ясно: «Опиум народа», а среди хэштегов есть #скверубыть.

Фото: Rino Ink

организаторы фестиваля «Стенограффия» решили сотрудничать с Екатеринбургской епархией и включить представителей РПЦ в состав совета, который будет согласовывать работы.

ИСТОЧНИК KP.RU