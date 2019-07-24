«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-24T10:05:00+03:00

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Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» отныне будет согласовывать все арт-объекты с Екатеринбургской епархией. Об этом на встрече договорился один из организаторов, Евгений Фатеев.

Участники отметили, насколько важно учитывать особенности использования религиозных символов в творчестве уличных художников.

- Для нас важно мнение Церкви. Мы предлагаем войти представителю епархии в комиссию по согласованию фестиваля «Стенограффия», - отметил по итогам встречи Евгений Фатеев. - Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности.

Стороны также обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг арт-объекта художника Покраса Лампаса «Супрематический крест», созданного на Площади Первой пятилетки на Уралмаше. Протоиерей Максим Миняйло отметил, что в епархии с пониманием отнеслись к нему, зная о добрых намерениях художника и самих организаторов фестиваля, но рекомендовали бы обсуждать подобные идеи «на берегу».

- Мы понимаем, что нынешняя ситуация возникла, в том числе, и потому, что никто не обратился в епархию на этапе проработки идеи, - отметил протоирей.

Напомним, что «Стенограффия» проходила в Екатеринбурге с 7 по 9 июля. В рамках этого фестиваля было создано много арт-объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU