В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки
На Уралмаш сегодня вышли художники. Правда, рисовали они не кисточками на холсте, а валиками на дороге. На площади Первой Пятилетки знаменитый на всю страну каллиграфист Покрас Лампас нарисовал гигантский крест с вписанным в него текстом. А помогали ему волонтеры.
- Они все в белых халатах пришли, работают швабрами, щетками и валиками, - рассказывают очевидцы. – Буквы выводят белым, черным и красным цветом.
Отметим, что по площади работа каллиграфиста занимает семь тысяч квадратных метров. Она выполнена в рамках фестиваля «Стенограффия».
Чтобы не дышать краской, художники носили специальные маски.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Надпись, выведенная краской, растянулась на семь тысяч квадратных метров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художники работали валиками.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чтобы не испачкать свою одежду, художники надели белые халаты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Краску смешивали в специальных корытах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
В какой-то момент над картиной появилась радуга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU