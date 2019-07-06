2019-07-06T20:39:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки

На территории в семь тысяч квадратных метров творит знаменитый каллиграфист Покрас Лампас с помощниками
Данил СВЕЧКОВ
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Работу каллиграфиста можно увидеть на Уралмаше.Работу каллиграфиста можно увидеть на Уралмаше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Уралмаш сегодня вышли художники. Правда, рисовали они не кисточками на холсте, а валиками на дороге. На площади Первой Пятилетки знаменитый на всю страну каллиграфист Покрас Лампас нарисовал гигантский крест с вписанным в него текстом. А помогали ему волонтеры.

- Они все в белых халатах пришли, работают швабрами, щетками и валиками, - рассказывают очевидцы. – Буквы выводят белым, черным и красным цветом.

Отметим, что по площади работа каллиграфиста занимает семь тысяч квадратных метров. Она выполнена в рамках фестиваля «Стенограффия».

Чтобы не дышать краской, художники носили специальные маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы не дышать краской, художники носили специальные маски.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надпись, выведенная краской, растянулась на семь тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надпись, выведенная краской, растянулась на семь тысяч квадратных метров.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художники работали валиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художники работали валиками.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы не испачкать свою одежду, художники надели белые халаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы не испачкать свою одежду, художники надели белые халаты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краску смешивали в специальных корытах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краску смешивали в специальных корытах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В какой-то момент над картиной появилась радуга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В какой-то момент над картиной появилась радуга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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