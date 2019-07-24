2019-07-24T06:41:31+03:00
Общество

Как ежик: Екатеринбург погрузился в туман

Некоторые жители чувствуют запах гари в воздухе
Мария Трапезникова
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Фото: Лев ИстоминФото: Лев Истомин
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Утром на Екатеринбург обрушился туман. Он затронул весь город и его окрестности. В Уралгидрометцентре появление тумана объяснили тем, что накануне ночью по области прошел дождь. Однако некоторые горожане жалуются на запах гари в воздухе.

- На территории Екатеринбурга и в его окрестностях никаких пожаров не было – ни природных, ни техногенных, поэтому объяснить, откуда этот запах, мы пока не можем, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Туман окутал не только Екатеринбург, но и пригород - Березовский. Фото: Мария Трапезникова

Туман окутал не только Екатеринбург, но и пригород - Березовский. Фото: Мария Трапезникова

Вместе с тем, в ГИБДД по Свердловской области водителей просят быть предельно внимательными за рулем из-за ухудшения видимости на дорогах. А пешеходов – не перебегать проезжую часть и быть осмотрительней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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