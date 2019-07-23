«Акт запугивания активистов»: «Единая Россия» обратилась в прокуратуру из-за поджога автомобиля уральского общественника

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-23T14:17:06+03:00

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В ночь на 23 июля неизвестный поджог автомобиль, на котором ездит Дмитрий Чукреев - свердловский координатор проекта «Народный контроль», инициированного «Единой Россией». В пресс-службе партии сообщили, что машина принадлежит матери общественника, а сам Чукреев воспринимает происшествие как угрозу его семье.

После этого федеральный куратор проекта и депутат Госдумы Анна Кувычко направила официальные запросы в свердловскую прокуратуру и региональное Главное управление МВД.

Фото: Дмитрий Чукреев, Facebook

- Призываю правоохранительные органы тщательно и оперативно расследовать совершенное преступное деяние и установить его исполнителей, - заявила Кувычко. - Подобные акты запугивания гражданских активистов должны наказываться по всей строгости закона.

В региональном отделении партии расценили эпизод как попытку оказать давление на общественника.

ИСТОЧНИК KP.RU