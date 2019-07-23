В Екатеринбурге подожгли автомобиль «Народного контроля» во время рейда по киоскам
В Екатеринбурге подожгли автомобиль общественной организации «Народный контроль» - проект «Единой России». Об этом ее региональный куратор Дмитрий Чукреев сообщил в Facebook.
Активисты организовали рейд по ларькам Фото: Дмитрий Чукреев
– Итоги рейда «Народного контроля» по нестационарным объектам в Екатеринбурге: неизвестный поджог наш автомобиль и скрылся, – написал он.
Неизвестный скрылся с места преступления Фото: Дмитрий Чукреев
Напомним, активисты регулярно проводят проверки торговых объектов, а также общепитов. Так, на прошлой неделе общественники посетили несколько заведений в ЦПКиО имени Маяковского. В них «Народный контроль» и полиция обнаружили антисанитарию, просроченные продукты и нелегальных мигрантов, который проживали там же.
ИСТОЧНИК KP.RU