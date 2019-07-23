2019-07-23T10:24:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге подожгли автомобиль «Народного контроля» во время рейда по киоскам

По словам активистов, неизвестный скрылся с места преступления
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Дмитрий ЧукреевФото: Дмитрий Чукреев
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В Екатеринбурге подожгли автомобиль общественной организации «Народный контроль» - проект «Единой России». Об этом ее региональный куратор Дмитрий Чукреев сообщил в Facebook.

Активисты организовали рейд по ларькам Фото: Дмитрий Чукреев

Активисты организовали рейд по ларькам Фото: Дмитрий Чукреев

– Итоги рейда «Народного контроля» по нестационарным объектам в Екатеринбурге: неизвестный поджог наш автомобиль и скрылся, – написал он.

Неизвестный скрылся с места преступления Фото: Дмитрий Чукреев

Неизвестный скрылся с места преступления Фото: Дмитрий Чукреев

Напомним, активисты регулярно проводят проверки торговых объектов, а также общепитов. Так, на прошлой неделе общественники посетили несколько заведений в ЦПКиО имени Маяковского. В них «Народный контроль» и полиция обнаружили антисанитарию, просроченные продукты и нелегальных мигрантов, который проживали там же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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