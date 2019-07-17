2019-07-17T15:32:18+03:00
Общество

«Не было только паленого алкоголя»: полиция Екатеринбурга нашла в общепитах из ЦПКиО антисанитарию и нелегальных мигрантов

Проверили три заведения
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в FacebookФото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook
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Участники проекта «Народный контроль» и сотрудники полиции посетили кафе, которые работают на территории ЦПКиО имени Маяковского. По словам координатора проекта Дмитрия Чукреева, визит нанесли в три заведения – «Армянский Дворик», «Русячь» и «Старик Хоттабыч».

В заведениях работали нелегальные мигранты без санитарных книжек Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

В заведениях работали нелегальные мигранты без санитарных книжек Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

– В каждом найдется море работы сотрудникам Роспотребнадзора, – заявил он. – То, что мы увидели, не передать словами: полная антисанитария – работают нелегальные мигранты без санитарных книжек, а живут прямо в кафе.

Мигранты жили прямо в помещении общепитов Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

Мигранты жили прямо в помещении общепитов Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

Чукреев добавил, что полиция задержала трех работников общепита, которых в ближайшее время выдворят из страны. Кафе «Старик Хоттабыч» закрыли и опечатали.

Полиция задержала трех работников заведений Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

Полиция задержала трех работников заведений Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

– Единственный плюс – не нашли паленый алкоголь, – заключил координатор проекта. – Во времена Романа Шадрина, порядка было больше.

Одно из кафе закрыли и опечатали Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

Одно из кафе закрыли и опечатали Фото: личная страница Дмитрия Чукреев в Facebook

Напомним, до января 2019 года парком руководил генерал Роман Шадрин. В этот период руководство территории обвиняли в милитаризации пространства. Так, весной 2018 года там появились памятники пограничникам, которые посетители сравнивали с могильными плитами. Сегодня парком руководит и.о. директора Михаил Юланов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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