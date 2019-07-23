Под Екатеринбургом пустили движение по трассе между Полевским и Арамилем

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-23T14:36:29+03:00

Ее должны были открыть к сентябрю, но сумели справиться раньше

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Под Екатеринбургом дорожники открыли трассу М5 «Урал» - между Полевским и Арамилем. С 1 апреля на ремонт перекрывали участок на 187-м километре.

- За три с половиной месяца рабочие обновили существующие бетонные конструкции, заменили деформационные швы и дорожное покрытие, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Вместе с тем по контракту все работы должны были завершиться в конце сентября, однако рабочим удалось справиться раньше - и сейчас трасса уже открыта. Путепровод продержится еще 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU