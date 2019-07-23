«Снова москитная сетка»: На Урале из окна второго этажа выпали два маленьких брата

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-23T07:09:35+03:00

Мальчики играли и забрались на подоконник, облокотились на москитную сетку - и она не выдержала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мама в это время готовила ужин и не заметила, что дети забрались на подоконник

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В Североуральске из окна выпали двое братьев, им по 3 и 4 года. Об этом рассказали местные жители. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области эту информацию подтвердили.

- К сожалению, информация правдивая, - рассказал официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. – Вновь москитная сетка, вновь недосмотр родителей. Отец пришел с работы, мать в это время готовила ему ужин. Дети играли возле дивана, там москитная сетка. Дети забрались на окно и выпали со второго этажа. Они получили травмы, их госпитализировали. Одного мальчика положили в местную больницу, второго увезли в соседний город для оказания более квалифицированной медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия проводится проверка с целью выяснения более точных обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU