«Кто-то смутится, а кто-то рассердится»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» разделась, чтобы вдохновить поклонников
Участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая сегодня раскритиковала мужчин, оголяющихся в жару, решила сама раздеться и опубликовала в Instagram фото в купальнике. Комедиантка объяснила, что таким способом хотела мотивировать подписчиков заниматься спортом.
Михалкова добавила, что люди, которые считают сложным соблюдать здоровый образ жизни, ищут отговорки. Фото: Instagram mihalkova
– Так получается, что вид моей спортивной, стройной фигуры мало кого оставляет равнодушным. Особенно дорогих журналистов! И чем больше эта фигура «приоткрыта», тем громче отклик читателей: кто-то смутится или восхитится, кто-то рассердится или порадуется, - написала артистка. – Зачем же я выкладываю такие фото? Я хочу вас вдохновить. Хочу показать результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе.
Михалкова добавила, что люди, которые считают сложным соблюдать здоровый образ жизни, ищут отговорки.
– Поэтому призываю всех после просмотра фото начать с понедельника бегать. Или прыгать. На скакалке, например, - заключила комедиантка.
ИСТОЧНИК KP.RU