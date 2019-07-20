2019-07-20T21:11:33+03:00
Звезды

«Кто-то смутится, а кто-то рассердится»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» разделась, чтобы вдохновить поклонников

Артистка заявила, что пытается откровенными снимками мотивировать подписчиков вести здоровый образ жизни
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Instagram mihalkovaФото: Instagram mihalkova
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Участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая сегодня раскритиковала мужчин, оголяющихся в жару, решила сама раздеться и опубликовала в Instagram фото в купальнике. Комедиантка объяснила, что таким способом хотела мотивировать подписчиков заниматься спортом.

Михалкова добавила, что люди, которые считают сложным соблюдать здоровый образ жизни, ищут отговорки. Фото: Instagram mihalkova

Михалкова добавила, что люди, которые считают сложным соблюдать здоровый образ жизни, ищут отговорки. Фото: Instagram mihalkova

– Так получается, что вид моей спортивной, стройной фигуры мало кого оставляет равнодушным. Особенно дорогих журналистов! И чем больше эта фигура «приоткрыта», тем громче отклик читателей: кто-то смутится или восхитится, кто-то рассердится или порадуется, - написала артистка. – Зачем же я выкладываю такие фото? Я хочу вас вдохновить. Хочу показать результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе.

Михалкова добавила, что люди, которые считают сложным соблюдать здоровый образ жизни, ищут отговорки.

– Поэтому призываю всех после просмотра фото начать с понедельника бегать. Или прыгать. На скакалке, например, - заключила комедиантка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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