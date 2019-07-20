«Не стоит забывать о дресс-коде»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала оголяющихся в жару мужчин

20 Июль 14:15 2019-07-20T14:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Артистка из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова осудила мужчин, которые выходят на улицу с голым торсом в жаркую погоду. Комедиантка подчеркнула, что ей не важно в каком состоянии находится фигура оголяющегося.

– Во многих городах России сейчас достаточно жарко, но не стоит забывать о дресс-коде, – написала Михалкова в Instagram. – И пляжные шорты, по сути плавки, лучше оставить для моря.

Артистка рекомендовала мужчинам надевать одежду из натуральных и легких тканей свободного кроя.

ИСТОЧНИК KP.RU