«Не стоит забывать о дресс-коде»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала оголяющихся в жару мужчин
Она рекомендовала надевать свободную одежду из натуральных легких тканей
Фото: Instagram mihalkova
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Артистка из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова осудила мужчин, которые выходят на улицу с голым торсом в жаркую погоду. Комедиантка подчеркнула, что ей не важно в каком состоянии находится фигура оголяющегося.
– Во многих городах России сейчас достаточно жарко, но не стоит забывать о дресс-коде, – написала Михалкова в Instagram. – И пляжные шорты, по сути плавки, лучше оставить для моря.
Артистка рекомендовала мужчинам надевать одежду из натуральных и легких тканей свободного кроя.
ИСТОЧНИК KP.RU