В Екатеринбурге напротив «Таганского ряда» построят поликлинику
В Екатеринбурге построят новое здание поликлиники. Оно появится в Железнодорожном районе – напротив «Таганского ряда». Такое решение принял вице-мэр города Александр Ковальчик, во время обхода района, который состоялся 19 июля.
Фото: Google.Карты
– Микрорайон на стыке Технической и переулка Теплоходного густонаселен, и жителям не хватает учреждений здравоохранения, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Ковальчик согласился с такими доводами и поручил незамедлительно проработать вопрос проектирования, бюджетирования и размежевания земельного участка с МУГИСО.
В администрации Екатеринбурга не уточнили, сколько будут стоить работы и в какой срок их закончат.
ИСТОЧНИК KP.RU