В Екатеринбурге напротив «Таганского ряда» построят поликлинику

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-20T09:59:47+03:00

В администрации Екатеринбурга не уточнили, сколько будут стоить работы и в какой срок их закончат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации посчитали, что местным жителям не хватает медучреждений

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге построят новое здание поликлиники. Оно появится в Железнодорожном районе – напротив «Таганского ряда». Такое решение принял вице-мэр города Александр Ковальчик, во время обхода района, который состоялся 19 июля.

Фото: Google.Карты

– Микрорайон на стыке Технической и переулка Теплоходного густонаселен, и жителям не хватает учреждений здравоохранения, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Ковальчик согласился с такими доводами и поручил незамедлительно проработать вопрос проектирования, бюджетирования и размежевания земельного участка с МУГИСО.

В администрации Екатеринбурга не уточнили, сколько будут стоить работы и в какой срок их закончат.

ИСТОЧНИК KP.RU