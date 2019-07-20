2019-07-20T09:59:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге напротив «Таганского ряда» построят поликлинику

В администрации посчитали, что местным жителям не хватает медучреждений
Маргарита МАХОНИНА
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В администрации Екатеринбурга не уточнили, сколько будут стоить работы и в какой срок их закончатВ администрации Екатеринбурга не уточнили, сколько будут стоить работы и в какой срок их закончатФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге построят новое здание поликлиники. Оно появится в Железнодорожном районе – напротив «Таганского ряда». Такое решение принял вице-мэр города Александр Ковальчик, во время обхода района, который состоялся 19 июля.

Фото: Google.Карты

Фото: Google.Карты

– Микрорайон на стыке Технической и переулка Теплоходного густонаселен, и жителям не хватает учреждений здравоохранения, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Ковальчик согласился с такими доводами и поручил незамедлительно проработать вопрос проектирования, бюджетирования и размежевания земельного участка с МУГИСО.

В администрации Екатеринбурга не уточнили, сколько будут стоить работы и в какой срок их закончат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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