На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-19T10:11:45+03:00

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29-летняя жительница поселка Ачит в Свердловской области, желая отомстить бывшему приятелю, написала на него заявление в полицию. Мол, изнасиловал, примите меры. При этом перед тем, как прийти в отделение 29-летняя женщина изрядно накатила.

- По обращению была проведена доследственная проверка. Покушения на изнасилование не было, - говорят в СУ СКР по Свердловской области. – Гражданка хотела привлечь мужчину к уголовной ответственности из-за ссоры.

В итоге в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано. А вот женщине пришлось отвечать за свой поступок.

- Ее предупреждали, что за ложный донос грозит наказание. В итоге в отношении гражданки, совершившей преступление против правосудия, было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «заведомо ложный донос», - добавляют в ведомстве.

Суд дело рассмотрел. Уголовное дело закрыл. И назначил нарушительнице штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU