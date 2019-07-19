На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
29-летняя жительница поселка Ачит в Свердловской области, желая отомстить бывшему приятелю, написала на него заявление в полицию. Мол, изнасиловал, примите меры. При этом перед тем, как прийти в отделение 29-летняя женщина изрядно накатила.
- По обращению была проведена доследственная проверка. Покушения на изнасилование не было, - говорят в СУ СКР по Свердловской области. – Гражданка хотела привлечь мужчину к уголовной ответственности из-за ссоры.
В итоге в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано. А вот женщине пришлось отвечать за свой поступок.
- Ее предупреждали, что за ложный донос грозит наказание. В итоге в отношении гражданки, совершившей преступление против правосудия, было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «заведомо ложный донос», - добавляют в ведомстве.
Суд дело рассмотрел. Уголовное дело закрыл. И назначил нарушительнице штраф в размере пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU