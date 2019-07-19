В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-19T09:59:12+03:00

На территории растут кедры, а рядом есть озеро с пляжем

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В Екатеринбурге намечается тенденция на покупку дорогой недвижимости. В микрорайоне Палникс, что в Верх-Исетском районе, продается особняк с элитным огородом. Его цена – 77 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте продажи недвижимости N1.RU.

Общий размер участка – 22 сотки. На нем растут сосны, кедры, различные декоративные растения, а еще есть огород с теплицей и банный комплекс. В самом доме - большая кухня, столовая, гостиная с камином, три спальни и большие гардеробные.

Фото: портал продажи недвижимости N1.RU

- На участке есть удобные дорожки их тротуарной плитки на бетонном основании, - говорится в описании к дому. – Большая площадь рулонного газона. На всём участке установлен автоматический полив и розетки для подключения поливочного шланга.

Рядом с особняком есть вся необходимая инфраструктура, чтобы релаксироваться по вечерам: озеро, песчаные пляжи, детские и спортивные площадки, а также различные зоны отдыха.

Фото: портал недвижимости N1.RU

А еще, напомним, в самом центре Екатеринбурга за 60,5 миллионов продают пентхаус с бассейном и тремя этажами.

ИСТОЧНИК KP.RU