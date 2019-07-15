В Екатеринбурге за 60,5 миллионов продают пентхаус с бассейном
В Екатеринбурге продают квартиру стоимостью 60,5 миллионов рублей. Речь идет о пентхаусе, который располагается недалеко от станции метро «Геологическая».
Общая площадь квартиры составляет 510 квадратных метров Фото: портал по продаже недвижимости N1.RU
- Общая площадь квартиры составляет 510 квадратных метров. В эту территорию включены пять комнат, лифт, терраса с бассейном и колоннами, - сообщается в объявлении, которое разместили на сайте N1.RU.
Дом построен в 2012 году Фото: портал по продаже недвижимости N1.RU
У здания есть закрытый двор с охраняемой территорией, подземный паркинг и видеонаблюдение. Отметим, что дом построен в 2012 году.
ИСТОЧНИК KP.RU