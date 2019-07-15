2019-07-15T14:42:07+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 60,5 миллионов продают пентхаус с бассейном

В нем 3 этажа и 5 комнат, а с террасы виден весь город
Мария Трапезникова
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Фото: портал по продаже недвижимости N1.RUФото: портал по продаже недвижимости N1.RU
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В Екатеринбурге продают квартиру стоимостью 60,5 миллионов рублей. Речь идет о пентхаусе, который располагается недалеко от станции метро «Геологическая».

Общая площадь квартиры составляет 510 квадратных метров Фото: портал по продаже недвижимости N1.RU

Общая площадь квартиры составляет 510 квадратных метров Фото: портал по продаже недвижимости N1.RU

- Общая площадь квартиры составляет 510 квадратных метров. В эту территорию включены пять комнат, лифт, терраса с бассейном и колоннами, - сообщается в объявлении, которое разместили на сайте N1.RU.

Дом построен в 2012 году Фото: портал по продаже недвижимости N1.RU

Дом построен в 2012 году Фото: портал по продаже недвижимости N1.RU

У здания есть закрытый двор с охраняемой территорией, подземный паркинг и видеонаблюдение. Отметим, что дом построен в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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