«С людьми нужен диалог»: Игорь Холманских в эфире радио «КП» высказался о митингах в сквере

16 Июль 19:57 2019-07-16T20:05:44+03:00

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В эфире радио "Комсомольская правда Екатеринбург" (92,3FM) вышло интервью с Игорем Холманских, бывшим полномочным представителем президента России в УрФО. Это первое большое интервью с ним после того, как он ушел с должности полпреда летом 2018-го. Об Игоре Рюриковиче заговорили в декабре 2011 года, когда на Прямой линии с тогда еще премьером Путиным он пообещал приехать в Москву «с мужиками» и разогнать оппозиционеров, устроивших митинги. Во время интервью наш журналист не удержался и задал Игорю Рюриковичу вопрос про другие митинги - те, что проходили в мае в Екатеринбурге в защиту сквера. И вот, как Игорь Холманских отозвался о них:

- Я больше года в Екатеринбурге не нахожусь, - сказал Игорь Холманских. - И понятно, что сама эта история о том, что люди вышли на митинги – это не красиво. Это некрасиво, что органы власти допустили такое. С людьми нужен диалог. Людям надо объяснять почему, как и зачем. Из-за дефицита диалога, возможно, все эти вещи и произошли. Может быть, просто не придали большого значения самому этому событию. Конечно, органы власти должны это хорошо чувствовать, где можно продвигать какую-то идею, а где лучше прислушаться к людям.

Акции в защиту сквера в Екатеринбурге проходили восемь дней. Застройщики планировали возвести на территории сквера храм. Горожане в ответ несколько раз роняли забор, ограждавший будущую строительную площадку. На акции приходили тысячи людей, в итоге строительство было остановлено. Добавим, что сам Игорь Холманских сейчас возглавляет совет директоров Уралвагонзавода.

ИСТОЧНИК KP.RU