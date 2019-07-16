«Признаки проявляются через полтора-два часа»: свердловские врачи рассказали, какие грибы есть нельзя

16 Июль 09:58 2019-07-16T14:22:16+03:00

В 2018 году зарегистрировано около 6 человек с отравлением, 2 из них - дети

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С начала летнего сезона на Среднем Урале никто еще грибами не отравился. Однако, по данным Управления Роспотребнадзора в Свердловской области, с июня по сентябрь прошлого года с признаками отравления в больницы доставили шесть человек. Двое из них - дети. Причина этого - простая невнимательность взрослых.

- Наиболее ядовитыми грибами на Среднем Урале являются мухоморы и бледная поганка, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. - Самые явные признаки отравления мухоморами: боль в животе, рвота, тошнота, бред, галлюцинации, а также обильное пото- и слюноотделение.

Как отмечают специалисты, все перечисленные признаки начинают проявляться через полтора-два часа. Признаки отравления бледной поганкой почти такие же: боли в животе, непрерывная рвота, диарея, головная боль, жажда и обильное потовыделение. Однако, в отличие от мухомора, ее яды начинают действовать только через 8 - 12 часов.

- В случае подозрения на отравление необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, - отмечают в Роспотребнадзоре. - До приезда врачей пострадавшему следует промыть желудок. В случае отравления категорически запрещаются любые спиртные напитки, поскольку алкоголь способствует всасыванию в кровь ядовитых веществ.

Напомним, что ежегодно в России регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, а около 30 % случаев заканчиваются летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU