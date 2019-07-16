В Екатеринбурге на полтора месяца закроют улицу Шевченко
В Екатеринбурге из-за ремонта до 25 августа закроют движение по улице Шевченко. Напомним, что в связи с этим временно перестанет ходить троллейбус № 4. Но есть ограничения и для автолюбителей.
- Для автомобилей до 25 августа будет закрыто движение по улице Шевченко, от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до улицы Луначарского, - отмечают в пресс-службе администрации города.
Фото: Яндекс.Карты
Вместе с тем, до 4 августа будет закрыто движение по дублеру улицы Шевченко, от улицы Восточной до дома № 27 по Шевченко и по нечётной стороне путепровода по улице Шевченко от дома №33 до дома №23 по улице Шевченко.
Как сообщают в мэрии, в течение этого времени объехать работы можно будет по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской. Водителей просят внимательно следить за новыми знаками и указателями.
ИСТОЧНИК KP.RU