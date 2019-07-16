В Екатеринбурге на полтора месяца закроют улицу Шевченко

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-16T07:22:35+03:00

До 25 августа закроют движение на участке от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до улицы Луначарского Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге из-за ремонта до 25 августа закроют движение по улице Шевченко. Напомним, что в связи с этим временно перестанет ходить троллейбус № 4. Но есть ограничения и для автолюбителей.

- Для автомобилей до 25 августа будет закрыто движение по улице Шевченко, от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до улицы Луначарского, - отмечают в пресс-службе администрации города.

Фото: Яндекс.Карты

Вместе с тем, до 4 августа будет закрыто движение по дублеру улицы Шевченко, от улицы Восточной до дома № 27 по Шевченко и по нечётной стороне путепровода по улице Шевченко от дома №33 до дома №23 по улице Шевченко.

Как сообщают в мэрии, в течение этого времени объехать работы можно будет по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской. Водителей просят внимательно следить за новыми знаками и указателями.

ИСТОЧНИК KP.RU