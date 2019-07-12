В Екатеринбурге временно перестанет ходить троллейбус №4

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-12T13:39:29+03:00

Это связано с проведением строительно-монтажных работ по улице Шевченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В субботу, 13 июля, временно перестанет ходить троллейбус № 4, проходящий по маршруту «Динамо – Сулимова». Информация об этом появилась на сайте Гортранса.

- Движение маршрута будет закрыто до 25 августа, - сообщили там. – Это связано с проведением строительно-монтажных работ по улице Шевченко.

Напомним, что также с сегодняшнего дня изменит свое движение автобус № 1. На днях также закроют часть проезда по мосту рядом с концерном «Калина». А вчера на ремонт закрыли вторую полосу Малышевского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU