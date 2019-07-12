В Екатеринбурге временно перестанет ходить троллейбус №4
Ограничение продлятся до 25 августа
Это связано с проведением строительно-монтажных работ по улице ШевченкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 13 июля, временно перестанет ходить троллейбус № 4, проходящий по маршруту «Динамо – Сулимова». Информация об этом появилась на сайте Гортранса.
- Движение маршрута будет закрыто до 25 августа, - сообщили там. – Это связано с проведением строительно-монтажных работ по улице Шевченко.
Напомним, что также с сегодняшнего дня изменит свое движение автобус № 1. На днях также закроют часть проезда по мосту рядом с концерном «Калина». А вчера на ремонт закрыли вторую полосу Малышевского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU