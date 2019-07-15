«Забрал 9,5 тысяч рублей и купил билет на поезд»: уралец ограбил маникюрный салон, пока ждал стоматолога

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-15T15:11:00+03:00

Мужчина признался в краже, сейчас все собранные полицейскими материалы переданы в УМВД России по Сургуту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он приехал навестить друга, но так и не дошел до товарища

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В столице Урала полицейские задержали мужчину, обокравший в Сургуте маникюрный салон на 9,5 тысяч рублей. Им оказался 60-летний житель города Азнакаево. Он ездил в Сургут навестить друга.

- Кражу мужчина совершил, воспользовавшись тем, что сотрудница студии, выйдя из кабинета, не закрыла его на замок, - отмечают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. – С другом мужчина так и не встретился, а сразу после совершения кражи приобрел билет на поезд и уехал.

Мужчина признался в краже, сейчас все собранные полицейскими материалы переданы в УМВД России по Сургуту.

ИСТОЧНИК KP.RU