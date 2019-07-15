2019-07-15T13:40:31+03:00
Общество

Синоптики продлили штормовое предупреждение на Урале до вторника

В Свердловской области ожидают дожди с грозами и шквалистым ветром
Олег Галимов
Поделиться:
Сохраняется вероятность дождей, гроз, крупного града и шквалистого усиления ветра до 27 м/с.Сохраняется вероятность дождей, гроз, крупного града и шквалистого усиления ветра до 27 м/с.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральский гидрометцентр продлил действие штормового предупреждения в Свердловской области на 16 июля. По данным синоптиков на Среднем Урале сохранится вероятность дождей, гроз, крупного града и шквалистого усиления ветра до 27 м/с.

- В связи с опасными погодными явлениями главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям не терять бдительность и соблюдать меры безопасности, - отметили в ведомстве.

Штормовое предупреждение объявили 15 июля, хотя о непогоде сообщали и раньше. Уже неделю в некоторых частях области стоят ливни и грозы.

«Уралуправтодор» также просит водителей быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и скорость, когда подходит к обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Урале семилетний велосипедист въехал в Mazda
Максим Свобода станет хэдлайнером летней версии «Старого Нового Рока»
Штормовой ветер валит деревья по всему Екатеринбургу
За выходные в Свердловской области задержали почти полторы сотни пьяных водителей
В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц
Июль подарит уральцам уникальное лунное затмение
В детском саду Екатеринбурга мальчик сломал позвоночник, пока воспитательница полола траву
В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись четыре автомобиля
В Каменске-Уральском автолюбитель на «шестерке» снес байкера и его подругу
В Екатеринбург приехал самый маленький европейский бродячий театр
Жители Екатеринбурга оказались самыми большими любителями мороженого
«Забрал 9,5 тысяч рублей и купил билет на поезд»: уралец ограбил маникюрный салон, пока ждал стоматолога
«Им грозит до 15 лет лишения свободы»: в Екатеринбурге поймали мужчин, сбывавших наркотики через Интернет
«Крашеные рыжие волосы и футболка с зайцами»: в Екатеринбург на Уралмаше пропала 13-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
В Екатеринбурге за 60,5 миллионов продают пентхаус с бассейном