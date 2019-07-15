Синоптики продлили штормовое предупреждение на Урале до вторника

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-15T13:40:31+03:00

Сохраняется вероятность дождей, гроз, крупного града и шквалистого усиления ветра до 27 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидают дожди с грозами и шквалистым ветром

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Уральский гидрометцентр продлил действие штормового предупреждения в Свердловской области на 16 июля. По данным синоптиков на Среднем Урале сохранится вероятность дождей, гроз, крупного града и шквалистого усиления ветра до 27 м/с.

- В связи с опасными погодными явлениями главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям не терять бдительность и соблюдать меры безопасности, - отметили в ведомстве.

Штормовое предупреждение объявили 15 июля, хотя о непогоде сообщали и раньше. Уже неделю в некоторых частях области стоят ливни и грозы.

«Уралуправтодор» также просит водителей быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и скорость, когда подходит к обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU