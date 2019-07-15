Синоптики продлили штормовое предупреждение на Урале до вторника
Уральский гидрометцентр продлил действие штормового предупреждения в Свердловской области на 16 июля. По данным синоптиков на Среднем Урале сохранится вероятность дождей, гроз, крупного града и шквалистого усиления ветра до 27 м/с.
- В связи с опасными погодными явлениями главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям не терять бдительность и соблюдать меры безопасности, - отметили в ведомстве.
Штормовое предупреждение объявили 15 июля, хотя о непогоде сообщали и раньше. Уже неделю в некоторых частях области стоят ливни и грозы.
«Уралуправтодор» также просит водителей быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и скорость, когда подходит к обстоятельствам.
ИСТОЧНИК KP.RU