2019-07-14T13:18:53+03:00
Общество

Свердловскую область накроют сильные дожди с грозами и градом

МЧС уже рассылает СМС уральцам
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В данный момент в Екатеринбурге около +33 градусовВ данный момент в Екатеринбурге около +33 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тридцатиградусная жара на Урале может смениться дождями с грозами и градом. Именно о такой погоде на 15 июля предупреждает свердловский главк МЧС.

- По данным синоптиков 15 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и ветер до 25 м/сек. Штормовое предупреждение с соответствующими рекомендациями по недопущению возникновения аварийных ситуаций направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры. Населению необходимо прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности. При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты! - сообщили в МЧС.

При усилении ветра и грозовом фронте следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

А Уралуправтодор выступил с обращением к водителям:

— ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8 800 200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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