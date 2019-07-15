«Клиповое мышление»: В Екатеринбурге появился психоделический стрит-арт
В Екатеринбурге появился новый стрит-арт. Его создал белорусский художник Василий Грино, работающий в своем фирменном ярко-психоделическом стиле.
Работа нарисована в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Ее можно посмотреть на стене магазина виниловых пластинок по адресу Чапаева, 16а.
На арте изображены несколько человек. Один из них играет на пианино, а другие отвлекаются и, вместо того, чтобы слушать его, не обращают на пианиста внимания.
- Работа называется «Клиповое мышление» и посвящена неспособности сфокусироваться на каком-то отдельном предмете, - рассказали в пресс-службе фестиваля.
Напомним, что «Карт-бланш» - несогласованный фестиваль, он проходит в столице Урала второй год. О том, где появятся следующие работы, организаторы не говорят. Вчера в рамках фестиваля на пустыре по улице Белинского появился новый арт-объект «Смерть» известного пермского художника Sad Face.
ИСТОЧНИК KP.RU