Артисты «Уральских пельменей» стали участниками нового «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-14T09:32:54+03:00

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Команда шоу «Уральские пельмени» принимает участие в съемках «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым. Первыми кадрами со съемок во Франции уже поделился в Instagram Сергей Исаев. По его словам, весь выигрыш команда направит в благотворительный фонд Антона Шипулина.

-Было по-настоящему круто, и страшно, азартно! В другом месте мы бы 100% на это не решились...каждый преодолел свою фобию, каждый был уверен, что не примет участия в задании, которое он боится больше всего. Но на то он и Форт - место, где каждый переступает через себя для общей победы! – написал Исаев.

isaevsergey "Уральские пельмени" на съемках "Форт Боярд"

Отметим, что также в перезапуске проекта участвуют Ольга Бузова, Мария Погребняк и другие представители бомонда. «Форт Боярд» выйдет в эфир осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU