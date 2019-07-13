В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-13T16:58:15+03:00

Девочка не выходит на связь Фото: УМВД по Екатеринбургу

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнюю Светлану Сунгурову, которую родные ищут уже третьи сутки. Девочка вышла из дома еще 11 июля в 20:00 и больше не возвращалась. Света не выходит на связь. Сегодня мама исчезнувшей обратилась в отдел полиции № 15 и очень надеется на помощь в поиске дочки.

- На розыск пропавшей направлен личный состав ОВД Екатеринбурга, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка.

Когда уходила, Света надела белые кроссовки, джинсы и фиолетовую кофту Фото: УМВД по Екатеринбургу

Основные приметы девочки: рост 163 см, плотное телосложение, волосы светло-русые с рыжим отливом ниже поясницы, глаза голубые, носит очки. Была одета в голубые джинсы, белые кроссовки, фиолетовую кофту. Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетней Светланы Сунгуровой, просим вас сообщить информацию в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74 (73, 78, 80) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU