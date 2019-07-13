В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнюю Светлану Сунгурову, которую родные ищут уже третьи сутки. Девочка вышла из дома еще 11 июля в 20:00 и больше не возвращалась. Света не выходит на связь. Сегодня мама исчезнувшей обратилась в отдел полиции № 15 и очень надеется на помощь в поиске дочки.
- На розыск пропавшей направлен личный состав ОВД Екатеринбурга, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка.
Когда уходила, Света надела белые кроссовки, джинсы и фиолетовую кофту Фото: УМВД по Екатеринбургу
Основные приметы девочки: рост 163 см, плотное телосложение, волосы светло-русые с рыжим отливом ниже поясницы, глаза голубые, носит очки. Была одета в голубые джинсы, белые кроссовки, фиолетовую кофту. Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетней Светланы Сунгуровой, просим вас сообщить информацию в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74 (73, 78, 80) либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU