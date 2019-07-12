Горизбирком Екатеринбурга отказал в проведении референдума по возвращению прежнего статуса скверу у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-12T11:04:26+03:00

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Горизбирком отказал «Комитету по спасению скверов», в который вошли 12 человек, в проведении референдума по статусу земли у Театра драмы. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Ранее территории присвоили статус религиозного пользования, чтобы построить на ней собор святой Екатерины.

- Рабочая группа горизбиркома провела проверку представленных документов с использованием системы ГАС «Выборы», а также обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, - сообщает пресс-служба мэрии. – По результатам проверки было выявлено несоблюдение закона, послужившее основанием для отказа в регистрации инициативной группы.

Напомним, еще в феврале планировалось, что строительство собора начнут уже этим летом на территории у Драмтеатра. После того, как в ночь на 13 мая в сквере установили забор, в городе начались стихийные протестные акции.

После этого глава города Александр Высокинский начал организовывать встречи со сторонниками и противниками строительства собора. «Комитет по спасению скверов» появился после этого. Организатором группы стал юрист Иван Волков. Ранее он также пытался провести референдум по месторасположению будущего храма.

После протестов в городе решили провести соцопрос. В него войдут три площадки – пустырь Белинского – Фурманова, территория взорванной телебашни и здание старого Приборостроительного завода на Горького,17. Окончательное решение по месту примут в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU