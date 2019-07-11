2019-07-11T15:04:44+03:00
Авто

В Екатеринбурге открыли дорогу на Широкой речке

Жители ждали этого события два года
Мария Трапезникова
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Работы по строительству дороги закончили еще в 2018 году, но ЕЭСК долго не могли оформить необходимые документы и подключить светофорыРаботы по строительству дороги закончили еще в 2018 году, но ЕЭСК долго не могли оформить необходимые документы и подключить светофорыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром в Екатеринбурге открыли движение транспорта по новой проезжей части на улице Анатолия Муранова. По ней можно выехать на Объездную дорогу. Работы по строительству дороги закончили еще в 2018 году, но Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК) долго не могли оформить необходимые документы и подключить светофоры.

- Улицу не открывали, потому что у ЕЭСК не было разрешения на установку светофоров, - рассказала начальник информационно-аналитического департамента администрации города Виктория Мкртчян. – Сегодня согласие получили, и дорогу сразу открыли.

Напомним, что о строительстве новой проезжей части заговорили еще в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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