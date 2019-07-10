В «БКС Брокер» рассказали, когда рубль вернется к высокому курсу

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-10T17:04:52+03:00

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Традиционно летние месяцы и начало осени особенно любимы россиянами для заграничных поездок. Накануне бархатного сезона эксперты «БКС Брокер» рассказывают о том, во что лучше вложиться и как выгодно приобрести валюту для отпуска за рубежом.

Ближайшие пару месяцев для российского рубля эксперты прогнозируют период неопределенности. С одной стороны, это объясняется глобальным RiskOn, наблюдаемым в мире – это означает, что на фоне ожиданий снижения ставки ФРС инвесторы скупают рисковые активы и высокодоходные валюты. А с другой стороны, факторов, сдерживающих укрепление рубля, по-прежнему немало.

И первый сдерживающий фактор – нестабильная экономическая ситуация в России. Так, рост ВВП в первом квартале составил всего 0,8%. При этом на второй квартал прогнозируется еще меньший рост – по оценке от Министерство экономики он колеблется от 0% до 0,6%. На третий квартал тенденция, скорее всего, только укрепится - опережающие индикаторы подтверждают такой прогноз. К примеру, погрузка на сети РЖД в июне рухнула на 5,4% и на 1,5% за 1 полугодие. Также снижение отмечено в продажах авто. Кроме того, сократился и валовый объем накопленных капиталов. Получается, что никакой поддержки для российской валюты с точки зрения экономической конъюнктуры в данный момент не ожидается.

Второй момент, который стоит отметить в ряде сдерживающих рост рубля факторов - конъюнктура нефтяных цен, которая точно также по-прежнему нестабильна. И это несмотря на то, что буквально в мае-июне наблюдался бурный рост котировок. В итоге в последние несколько торговых сессий баррель Brent вновь находится под давлением, а его цена снова оказалась ниже $65. Эксперты опасаются, что в ближайшие два месяца котировки могут даже перешагнуть барьер ниже $60, правда, на короткое время.

Далее эксперты «БКС Брокер» отмечают ожидание снижения ключевой ставки со стороны Центробанка – уже на заседании в июне ставка снизилась на 25 б.п. и ожидается еще не меньше двух шагов минимального снижения ставки. Понятно, что такие пессимистичные ожидания не могут позволить российской валюте укрепиться, ведь последствия смягчения денежно-кредитной политики – это и снижение доходности ОФЗ, корпоративных облигаций и других рублевых активов.

Еще один пункт, который до сих пор не потерял свою актуальность – это санкции. Очередной законопроект об антироссийских санкциях был внесен группой демократов в Палате Представителей США совсем недавно и вполне может быть реализован в случае любой эскалации отношений между РФ и США.

Также в «БКС Брокер» рассказали, что к слишком сильному укреплению рубля не стремятся ни правительство, ни Центробанк – это не лучшим образом скажется на экономике страны. По словам экспертов, чем сильнее нацвалюта, тем меньше поступлений идет в бюджет, а также отечественная промышленность находится в условиях жесткой конкуренции, причем это касается не только внешнего рынка, но и внутреннего.

- С учетом всех этих историй, думаю, не стоит ожидать, что в ближайшее время российская валюта будет укрепляться. Однако небольшой потенциал роста у рубля все же остался. Пик укрепления – 60 рублей за доллар можно ожидать при стоимости нефти выше $70. Но потом курс все равно прилет к более привычной отметке от 64 до 67 за доллар. У европейской валюты можно ожидать укрепления до 68-69 рублей. И вновь в течение ближайшего года чрезмерного роста опять-таки не будет – ожидаем возвращения курса рубля к евро в районе 73-75 рублей, - рассказал Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Эксперты «БКС Брокер» рекомендуют при планировании заграничных поездок в июле-августе с покупкой валюты не торопиться – серьезных колебаний курса в этот период не предвидится. А вот далее – осенью и зимой, до конца года скачки вероятны, поэтому стоит купить иностранную валюту заранее.

А чтобы действительно выгодно совершить обмен валют, напомним, как можно купить доллары и евро по биржевому курсу, который меньше банковского. Чтобы обменять валюту на бирже, без банковской наценки в несколько рублей за единицу, нужно открыть свой брокерский счет. Быстро и удобно это сделать можно с «БКС Брокер», причем для оформления документов даже не требуется посещения офиса компании – все регистрируется онлайн, а регистрация подтверждается по смс. Оформив счет в мобильном приложении «Мой Брокер» можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро. К слову, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ, работает на рынке уже 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU