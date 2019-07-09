В Екатеринбурге клещи покусали почти 10 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-09T11:54:27+03:00

На сегодняшний день с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали 228 человек. Диагноз подтверждён у 32 человек, в том числе у 5 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала летнего сезона на Урале зафиксировали 28 087 случаев нападения клещей, из них 5213 – на детей. В Екатеринбурге число пострадавших достигает почти 10 тысяч человек (9683), в том числа 1282 ребенка.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что чаще всего нападения клещей случаются в Байкальском, Слободо-Туринском муниципальных районах, а также в Верхней Пышме, Асбесте, Рефтинском и Тугулымском городских округах.

- На сегодняшний день с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали 228 человек. Диагноз подтверждён у 32 человек, в том числе у 5 детей, - рассказали там. – С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировали 353 человека. Его подтвердили у 164 человек, в том числе у 32 детей.

На 8 июля в области проведено почти 205 тысяч вакцинаций и чуть больше 306 тысяч ревакцинаций против клещевого энцефалита. Вместе с тем было обработано почти 10 тысяч гектар лесной и парковой зоны, что составляет 98% от запланированного.

- Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать меры предосторожности, - сообщили в надзорном ведомстве. – Для удаления клещей следует срочно обращаться в больницу. При невозможности обратиться за медицинской помощью, можно удалить его самостоятельно и потом доставить пострадавшего в пункты по приему клещей.

Напомним, в начале июля от клещевого боррелиоза скончалась сотрудница Красноярского театра – женщина подхватила насекомое в окрестностях Екатеринбурга, когда была на гастролях.

ИСТОЧНИК KP.RU