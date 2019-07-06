2019-07-06T12:44:20+03:00
Происшествия

Сотрудница театра из Красноярска умерла через три недели после того, как в Екатеринбурге ее укусил клещ

Анализ подтвердил, что клещ был заражен боррелиозом
Данил СВЕЧКОВ
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В театре отмечают, что пока нельзя уверенно говорить, что смерть наступила именно из-за заражения опасной инфекцией. Фото: instagram.com/mariaul_ivanova/В театре отмечают, что пока нельзя уверенно говорить, что смерть наступила именно из-за заражения опасной инфекцией. Фото: instagram.com/mariaul_ivanova/
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В Красноярске скоропостижно скончалась сотрудница местного театра Мария Иванова, работавшая в костюмерном цехе. Как сообщают ее близкие, незадолго до этого она была в Екатеринбурге, где в парке ее укусил больной клещ.

– Факт в том, что три недели назад наш театр был в Екатеринбурге, – рассказывает Мария Сикора, руководитель пресс-службы Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина. – В выходной день они с мужем, с ребятами поехали в какой-то дендрологический парк, кажется за городом. Сразу обнаружили клеща, сразу повезли в больницу. Там ей первую помощь оказали, клеща отправили на анализ – подтвердился боррелиоз. Все нужные прививки ей поставили. Профсоюз театра их оплатил.

Перед смертью девушка впала в кому. Фото: instagram.com/mariaul_ivanova/

Перед смертью девушка впала в кому. Фото: instagram.com/mariaul_ivanova/

В каком именно парке это случилось, сотрудники театра сказать не могут. После укуса клеща девушка вместе с театром вернулась в Красноярск. До 28 июня она продолжала работать и чувствовала себя хорошо.

– Был банкет у нас финальный в театре, она была веселая, – говорит Мария Сикора. – А буквально через неделю родственники сообщили нам, что она впала в кому и умерла. Мы не знаем причину смерти на самом деле. Медицинского свидетельства, что именно от укуса клеща умерла, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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