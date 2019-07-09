Мэр Екатеринбурга заметил плохое состояние площади перед зданием УрФУ, куда приедет Владимир Путин

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-09T11:58:30+03:00

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Владимир Путин едет в столицу Урала – его ждут на выставке ИННОПРОМ и глобальном производственном саммите GMIS-2019. Также 8 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит главы страны в УрФУ для встречи со студентами.

Мэр выявил ряд недостатков, а именно: неудовлетворительное состояние плитки и тротуара, а также наличие несогласованных рекламных вывесокФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В этот же день глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел выездное совещание на площади Парижской Коммуны, которая находится рядом с корпусом вуза на улице Ленина, 51.

–Он выявил ряд недостатков, а именно: неудовлетворительное состояние плитки и тротуара, а также наличие несогласованных рекламных вывесок, - сообщили в пресс-службе администрации города. – Плитка, которая использует в сквере площади, подвергается разрушению из автомобилей и близкого расположения трамвайных путей. Там запланированы работы по восстановлению элементов благоустройства.

На площади запланированы работы по восстановлению элементов благоустройства Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В тот же день на месте стали перекладывать асфальт и установили трехъярусные клумбы. Из-за работ пришлось перенести остановку. Кроме того, здание вуза оцепили – на месте дежурит полиция и волонтеры в форме «Служба безопасности УрФУ». Они говорят, что на территории проходят учения МЧС. Самих студентов, а также сотрудников университета, попросили в этот день заведение не посещать.

ИСТОЧНИК KP.RU