2019-07-09T11:58:30+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга заметил плохое состояние площади перед зданием УрФУ, куда приедет Владимир Путин

Вчера там перекладывали асфальт и устанавливали клумбы
Маргарита МАХОНИНА
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Здание вуза оцепили – на месте дежурит полиция и волонтеры в форме «Служба безопасности УрФУ»Здание вуза оцепили – на месте дежурит полиция и волонтеры в форме «Служба безопасности УрФУ»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимир Путин едет в столицу Урала – его ждут на выставке ИННОПРОМ и глобальном производственном саммите GMIS-2019. Также 8 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит главы страны в УрФУ для встречи со студентами.

Мэр выявил ряд недостатков, а именно: неудовлетворительное состояние плитки и тротуара, а также наличие несогласованных рекламных вывесокФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэр выявил ряд недостатков, а именно: неудовлетворительное состояние плитки и тротуара, а также наличие несогласованных рекламных вывесокФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В этот же день глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел выездное совещание на площади Парижской Коммуны, которая находится рядом с корпусом вуза на улице Ленина, 51.

–Он выявил ряд недостатков, а именно: неудовлетворительное состояние плитки и тротуара, а также наличие несогласованных рекламных вывесок, - сообщили в пресс-службе администрации города. – Плитка, которая использует в сквере площади, подвергается разрушению из автомобилей и близкого расположения трамвайных путей. Там запланированы работы по восстановлению элементов благоустройства.

На площади запланированы работы по восстановлению элементов благоустройства Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На площади запланированы работы по восстановлению элементов благоустройства Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В тот же день на месте стали перекладывать асфальт и установили трехъярусные клумбы. Из-за работ пришлось перенести остановку. Кроме того, здание вуза оцепили – на месте дежурит полиция и волонтеры в форме «Служба безопасности УрФУ». Они говорят, что на территории проходят учения МЧС. Самих студентов, а также сотрудников университета, попросили в этот день заведение не посещать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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