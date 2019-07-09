2019-07-09T09:07:53+03:00
Общество

«Остановку перенесли, тротуары перекрыли»: Екатеринбург готовят к визиту Владимира Путина в УрФУ

Здание вуза оцепили
Мария Трапезникова
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Фото: Мария ТрапезниковаФото: Мария Трапезникова
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Сегодня в Екатеринбург прилетит президент Владимир Путин. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал, что глава страны посетит «Иннопром» и выступит на саммите GMIS-2019, а также встретится со студентами УрФУ.

На месте дежурят порядка 15 сотрудников правопорядка Фото: Мария Трапезникова

На месте дежурят порядка 15 сотрудников правопорядка Фото: Мария Трапезникова

Корпус университета на Ленина, 51, куда, возможно, заглянет Путин, уже оцепили со всех сторон. На каждом из углов стоит по несколько полицейских и студентов в футболках «Службы безопасности УрФУ». Всего на месте дежурят порядка 15 сотрудников правопорядка. Проход по улице Мамина-Сибиряка, со стороны внутреннего двора УрФУ, огорожен лентой, всех прохожих вежливо просят перейти на другую сторону дороги.

Остановка «Оперный театр», которая находится на территории корпуса университета, сегодня утром перенесли чуть ближе к улице Луначарского. Автомобильную парковку на всем квадрате около УрФУ закрыли, а припаркованные по всем правилам ПДД машины эвакуируют в срочном порядке.

Остановка «Оперный театр», которая находится на территории корпуса университета, сегодня утром перенесли чуть ближе к улице Луначарского Фото: Мария Трапезникова

Остановка «Оперный театр», которая находится на территории корпуса университета, сегодня утром перенесли чуть ближе к улице Луначарского Фото: Мария Трапезникова

Корреспонденту «Сотрудники безопасности УрФУ» объяснили это «учениями МЧС», которые должны пройти одновременно с приездом президента.

Напомним, что вчера площадку перед корпусом УрФУ на Ленина, 51 стали экстренно приводить в порядок: застелили новый асфальт, установили многоуровневые цветочные клумбы, помыли дорогу и заново перекрасили все ограждения. При этом студентов и сотрудников вуза попросили не посещать университет в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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