Политического соперника Шипулина не пустили на выборы в Госдуму
Избирком не допустил Сергея Капчука из-за судимости
Капчук вернулся в Россию осенью 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирком Свердловской области отказал в регистрации на выборах в Госудуму по Серовскому одномандатному избирательному округу бизнесмену Сергею Капчуку, который стал первым из «списка Титова», кто вернулся в Россию.
- Это беспрецедентное решение облизбиркома незаконно, мы будем его обжаловать. Они ссылаются на судимость, но никакой судимости у меня нет!», — написао Сергей Капчук в своем Instagram.
Напомним, что недавно Капчук был осужден за мошенничество, но тут же был амнистировал в связи с 55-летием победы в Великой отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU