Жителей Серова предупредили о медведе, который бродит вокруг города

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-07T10:27:58+03:00

Это может быть маленький медвежонок с мамой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жителей города Серова в Свердловской области предупредили о медведе. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Серовского городского округа, а субботу, 7 июля.

- На систему 112 поступило сообщение от очевидца о том, что в районе п. Вятчино ходит медведь, - рассказывают в ведомстве.

Местные жители говорят, что недавно видели годовалого медвежонка около моста через Замарайку. Отметим, что косолапые до двух лет живут с матерью и возможно в это время поблизости была и медведица.

Напомним, жители Каменск-Уральского тоже жаловались на косолапого. Несколько человек сообщили о том, что видели 22 июня в разных точках города настоящего медведя, при этом, сильно испугались. Никто из горожан опасного гостя сфотографировать не удосужился. На поиски животного оправились полицейские и спасатели, но медведя тоже не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU