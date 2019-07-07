2019-07-07T10:27:58+03:00
Общество

Жителей Серова предупредили о медведе, который бродит вокруг города

Косолапого видели в районе поселка Вятчино
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Это может быть маленький медвежонок с мамойЭто может быть маленький медвежонок с мамойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителей города Серова в Свердловской области предупредили о медведе. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Серовского городского округа, а субботу, 7 июля.

- На систему 112 поступило сообщение от очевидца о том, что в районе п. Вятчино ходит медведь, - рассказывают в ведомстве.

Местные жители говорят, что недавно видели годовалого медвежонка около моста через Замарайку. Отметим, что косолапые до двух лет живут с матерью и возможно в это время поблизости была и медведица.

Напомним, жители Каменск-Уральского тоже жаловались на косолапого. Несколько человек сообщили о том, что видели 22 июня в разных точках города настоящего медведя, при этом, сильно испугались. Никто из горожан опасного гостя сфотографировать не удосужился. На поиски животного оправились полицейские и спасатели, но медведя тоже не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зачем так рисковать жизнью»: жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, ползущий по фасаду многоэтажки
Сел и поехал: участники Всероссийского мотопробега сняли документалку про пожарных из Екатеринбурга
«Водитель сказал им спрыгивать»: прокуратура выясняет обстоятельства гибели туристов на горной дороге в Свердловской области
«Он был пьян»: стали известны подробности страшной аварии в горах Урала
В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки
На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек
В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями
Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах
«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание