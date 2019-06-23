В Каменске-Уральском спецслужбы ищут невидимого медведя

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-23T13:00:48+03:00

Гостя из леса никто не видел, но он всех напугал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В субботу вечером жители Каменска-Уральского подкинули работы городским спецслужбам. Несколько жителей сообщили о том, что видели 22 июня в разных точках города настоящего медведя, при этом, сильно испугались. Никто из горожан опасного гостя сфотографировать не удосужился.

- В частности зверя якобы видели возле одного из домов по улице Ленина, а также у ТЦ «Самородок» и возле детского сада №8, - говорит местные жители, слова которых приводит портал KU66.RU.

По словам пресс-секретаря городской администрации Елены Шеремет, инспектор Росохотнадзора три раза выезжал в разные места Каменска-Уральского, чтобы проверить информацию. В итоге специалист не только не обнаружил мифического медведя, но и даже следов его не нашел.

Позже на помощь инспектору отправилась полиция, а следом и спасатели МЧС. Но и они не смогли найти зверя.

В соцсетях жители города сходятся во мнении, что лесного гостя в Каменске-Уральском на самом деле не было, ведь за него могли принять обычную большую собаку.

В полиции ситуацию прокомментируют позже.

ИСТОЧНИК KP.RU