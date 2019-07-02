Пенсионерка скончалась в больнице Екатеринбурга из-за неправильного диагноза

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-02T10:28:12+03:00

68-летнюю женщину лечили от отравления в то время, когда у нее была сердечная недостаточность

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге пожилая женщина стала жертвой врачебной халатности. Как стало известно «Комсмолке» от источника в правоохранительных органах, 68-летняя пенсионерка скончалась во время пребывания в стационаре больницы № 14.

Бабушку доставили в медучреждение в конце апреля, где у нее диагностировали отравление. Несколько дней она пролежала под капельницей, но состояние продолжало ухудшаться. Через два дня женщина скончалась, а вскрытие показало наличие сердечной недостаточности.

После обращения родственников Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- Уголовное дело пока безфигурантное, какие-либо выводы можно будет делать только после заключения комиссионной экспертизы, - рассказал глава следственного отдела Орджоникидзевского района Игорь Подгорбунских.

Напомним, что весной этого года в Нижних Сергах при родах скончалась молодая девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU