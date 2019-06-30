2019-06-30T16:58:55+03:00
Общество

Военных ЦВО направили в Иркутскую область для помощи в зоне паводка

Всего задействовано около 50 военнослужащих
Олег Галимов
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Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону ЧП в Нижнеудинск в Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении.

Сегодня Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.

- Силы и средства ЦВО для оказания помощи населению выделены по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина после обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, - сообщили в пресс-службе ЦВО. - Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тысячи километров в кратчайшие сроки.

От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. А также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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