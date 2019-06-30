2019-06-30T14:09:57+03:00
Происшествия

Превысил скорость и не справился с управлением: в аварии на ЕКАД погибли два человека

Lada Priora вылетела на встречную полосу и угодила под грузовик
Олег Галимов
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Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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Как минимум третья по счету смертельная авария произошла за минувшие сутки в Свердловской области, на сей раз на ЕКАД. Водитель Lada Priora превысил скорость и не справился с управлением после чего выехал на встречную полосу, где моментально столкнулся с грузовиком. От удара легковушка отлетела в другой фургон.

Водитель и пассажир Lada погибли.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

- По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, - сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга. - После столкновения Lada опрокинулась на бок и произошло ещё одно столкновение со вторым грузовым автомобилем.

В ГИБДД отметили, что грузовики стояли на обочине в попутном направлении движения Lada. Один из грузовиков сломался, а водитель второй фуры остановился, чтобы помочь мужчине справиться с поломкой.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Напомним, что прошлым вечером под Каменском-Уральским пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая шла в гости.

СПРАВКА «КП»

За первые пять месяцев этого года в Свердловской области произошло более тысячи ДТП, в которых 114 человек погибли и еще 1327 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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