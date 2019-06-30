Шла в гости к парню: под Екатеринбургом пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Монастырка: на улице Комиссаров пьяный водитель Ford насмерть сбил 17-летнюю девушку. За рулем легковушки оказался 34-летний мужчина, сейчас полицейские решают вопрос о его задержании.

По данным ГИБДД, несовершеннолетняя скончалась еще до приезда «скорой помощи».

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Было установлено, что трое молодых людей, две девушки 2002 года рождения и молодой человек 2004 года рождения гуляли в деревне Монастырка. Шли по левой обочине дороги в гости к парню. Внезапно несовершеннолетние услышали, что сзади к ним приближается автомашина, обернувшись, увидели «Форд Фокус» серого цвета. Одна девушка и парень успели отойти в сторону, вторая – не успела, - отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Остальных детей сразу же передали родителям, которым теперь грозит штраф по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

-Госавтоинспекции рекомендует родителям контролировать досуг своих детей, а также постоянно напоминать им об обязательном соблюдении ПДД, - добавили в ГИБДД.