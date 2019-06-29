2019-06-29T10:26:43+03:00
Звезды

«Если хедлайнер попросит, люди послушают»: Евгений Горенбург о срыве концертов Хаски и ЛСП на Ural Music Night

Во время выступления толпа прорвала оцепление и не слушала охрану
Маргарита МАХОНИНА
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Работу на площадке "Башня Исеть" прекратили из-за угрозы безопасности слушателейРаботу на площадке "Башня Исеть" прекратили из-за угрозы безопасности слушателейФото: Галина Соловьева
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С 28 по 29 июня в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night, в котором приняли участие свыше 2,5 тысяч артистов из 26 стран. В частности, среди хедлайнеров мероприятия были исполнители Хаски и ЛСП, концерты которых отменили из-за поведения зрителей: толпа прорвала оцепление и не слушала охрану.

В пресс-службе фестиваля подчеркнули, что работу площадки «Башня Исеть», где должны были выступить музыканты, пришлось прекратить из-за угрозы безопасности слушателей.

– На прошлом фестивале подобный форс-мажор урегулировали. Тогда Noize MC приостановил концерт, чтобы люди слезли с крыши. Каждый хедлайнер для такой толпы – безусловный авторитет. Если он попросит – люди его послушают, – пояснил создатель фестиваля Евгений Горенбург. – Мы обращались к Хаски с просьбой утихомирить толпу, однако он отказался. Кстати, это многое говорит о его отношении к поклонникам. И чтобы избежать действительно серьезных мы приняли такое решение.

Отметим, что ЛСП, которому так и не удалось выйти на сцену, обвинил в срыве организаторов. По его мнению, они не имели реального представления о размерах аудитории хедлайнеров, и поэтому допустили ошибки при организации мероприятия. Он также отверг версию о том, что выступление Хаски намеренно сорвали провокаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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