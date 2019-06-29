2019-06-29T09:13:41+03:00
Звезды

«Настолько масштабный, насколько и бестолково организованный»: ЛСП прокомментировал срыв концерта на Ural Music Night

Он опроверг версию с намеренной провокацией
Маргарита МАХОНИНА
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Слушатели прорвали оцепление, а когда объявили об отмене концерта, начали кидать на сцену окуркиСлушатели прорвали оцепление, а когда объявили об отмене концерта, начали кидать на сцену окуркиФото: Галина Соловьева
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В ночь на 29 июня в Екатеринбурге прошел фестиваль музыки Ural Music Night-2019. По этому случаю в город приехало выступать множество исполнителей, в частности, хедлайнерами мероприятия стали музыканты Хаски и ЛСП. Однако во время их концерта началась давка: толпа прорвала оцепление и не слушалась охранников. Выступление отменили. По версии некоторых слушателей, виноваты в этом провокаторы.

ЛСП прокомментировал историю, выложив пост в официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте». Он обвинил в срыве концерта организаторов.

– Довелось посетить настолько же масштабный, насколько и бестолково организованный фестиваль Ural Music Night 2019. Еще до начала обсуждали с ребятами, что было бы разумнее разбить такой лайнапище хотя бы на пару-тройку дней, – написал он. – Давайте сразу поставим точки над «i»: никому [не нужно] было устраивать там провокации, все просто хотели нормально и абсолютно бесплатно потусоваться. Этого не произошло по двум причинам: ляп организаторов, которые не имели представления о реальных размерах аудитории, и банального отсутствия на площадке пальчиковых батареек – [тех, что были] не хватило бы даже на половину нашего оборудования.

ЛСП добавил, что организаторы приняли «единственно возможный способ выбраться из форс-мажорной ситуации»: «иначе жертв было бы не избежать».

– Надеюсь никто из бушующей юной толпы не пострадал от самой себя и падения хлипких, но вполне травмоопасных ограждений, – подчеркнул музыкант. – Уверен, что многим фестиваль принес совсем другие эмоции, ведь даже мы насладились на удивление интеллигентной и вкусной соул-джаз-рнб программой от местного музучилища.

Напомним, в фестивале задействовали более 75 площадок. Мероприятие посетили свыше 2 тысяч исполнителей из разных стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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