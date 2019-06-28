Во время "Ural music night - 2019" в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП
В Екатеринбурге сейчас во всю проходит "Ночь музыки -2019". На более чем 50 площадках выступают музыканты совершенно разных жанров. Среди них есть и те, кто особенно популярен у молодежи. Это украинская певица Maruv, которая ради концертов в России отказалась выступать на Евровидении-2019, Little Big, Хаски и ЛСП. При этом на концерте последних двух, началась давка. В итоге организаторы решили отменить выступление.
- Концерт отменен из-за толпы, которая прорвала оцепление и не слушалась охранников. Мы посчитали дальнейшее проведение концерта небезопасным, - сообщили организаторы.
Во время "Ural music night - 2019" в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП.Фото: Юлия Сталина! другой источник
- Кто-то вырвался за забор. Сказали, что концерт отменяется. Тут скандал. Все возмущаются! - говорит житель Екатеринбурга Антон Васильев. - Кто-то зажег файер. Свет на сцене погасили. Говорят, это было сделано специально, чтобы сорвать концерт Хаски.
После этого люди начали кричать и кидать окурки на сцену.
ИСТОЧНИК KP.RU