28 Июнь 22:22 2019-06-28T22:31:59+03:00

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В Екатеринбурге сейчас во всю проходит "Ночь музыки -2019". На более чем 50 площадках выступают музыканты совершенно разных жанров. Среди них есть и те, кто особенно популярен у молодежи. Это украинская певица Maruv, которая ради концертов в России отказалась выступать на Евровидении-2019, Little Big, Хаски и ЛСП. При этом на концерте последних двух, началась давка. В итоге организаторы решили отменить выступление.

- Концерт отменен из-за толпы, которая прорвала оцепление и не слушалась охранников. Мы посчитали дальнейшее проведение концерта небезопасным, - сообщили организаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/717359" frameborder="0"></iframe> Во время "Ural music night - 2019" в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП.Фото: Юлия Сталина! другой источник

- Кто-то вырвался за забор. Сказали, что концерт отменяется. Тут скандал. Все возмущаются! - говорит житель Екатеринбурга Антон Васильев. - Кто-то зажег файер. Свет на сцене погасили. Говорят, это было сделано специально, чтобы сорвать концерт Хаски.

После этого люди начали кричать и кидать окурки на сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU