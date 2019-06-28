В Екатеринбурге чиновники пришли к барду Александру Новикову из-за долга по аренде

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-28T16:15:40+03:00

Судебное разбирательство между ними длится с октября прошлого года

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Сотрудники администрации Екатеринбурга пришли в здание на улице Малышева, 38, которое принадлежит барду Александру Новикову. В мэрии пояснили, что между чиновниками и музыкантом идет судебное разбирательство, в рамках которого в доме проведут экспертизу целей использования объекта.

– Здание зарегистрировано как многоквартирный дом, но по факту там отсутствуют жилые помещения и располагаются торговые, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Экспертиза должна подтвердить или опровергнуть этот факт.

Отметим, что согласно информации в 2ГИС, в двухэтажном здании размещается целый ряд компания – туроператор, салон цветов, кафе, фотостудия и другие.

Согласно картотеке арбитражного суда, с Новикова пытаются взыскать 1 058 496 рублей, из которых 769 тысяч – это плата за аренду дома, а также проценты – 289 тысяч рублей. Иск подали в октябре 2018 года. Позднее дело приостановили и возобновили в феврале этого года.

Ранее бард стал участником уголовного дела по жилищному кооперативу «Бухта Квинс». Его обвиняют хищении средств дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU