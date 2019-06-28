Пассажирка ВАЗа, пострадавшая в аварии на Московской, скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-28T08:26:08+03:00

Чтобы вызволить ее и водителя из искореженной легковушки спасателям пришлось разрезать крышу

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Пассажирка ВАЗа, который на прошлой неделе столкнулся с Mazda на перекрестке Московская-Островского, скончалась в больнице № 24. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

По официальной версии, отечественная легковушка не пропустила иномарку при повороте налево и спровоцировала ДТП. От удара «четырнадцатая» вылетела на тротуар и снесла женщину с коляской.

Чтобы достать из искореженной машины водителя и пассажирку, спасателям пришлось буквально разрезать крышу ВАЗа. Обоих пострадавших госпитализировали в 24-ю больницу, у них были диагностированы многочисленные и серьезные переломы. В частности, у мужчины черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и перелом позвоночника. Женщина получила перелом голени и костей таза.

ИСТОЧНИК KP.RU