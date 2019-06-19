2019-06-19T14:36:09+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге легковушка после столкновения на дороге вылетела на тротуар и сбила коляску

Малыша экстренно госпитализировали в больницу с травмой головы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская и Николая Островского произошла жуткая авария. Здесь вазовская "четырнадцатая" и Mazda 3 не поделили дорогу, столкнувшись практически на полном ходу.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

От удара отечественную легковушку выбросило с проезжей части на тротуар, где в это время стояли несколько пешеходов, ожидая, когда на светофоре загорится зеленый. Участь быть сбиты миновала всех, кроме 8-месячного малыша.

- Я услышала удар и выглянула с лоджии. Первое, что увидела - это машину на перекрёстке, а затем, как женщина бежит к ребёнку, лежащему на газоне. Коляска стояла целой, с женщиной тоже все в порядке, а ребёнка увезли на скорой, - рассказала одна из очевидцев.

ВАЗ задел коляску с ребенком, отчего та упала на бок. Прибывшие медики в срочном порядке госпитализировали мальчика с ушибами головы.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Водитель ВАЗ, двигаясь по улице Московская со стороны Щорса при повороте налево не уступил дорогу Mazda, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Водитель и пассажирка ВАЗа оказались зажатыми в салоне. Чтобы передать их медикам, спасателям пришлось разрезать машину, в частности полностью снимать крышу.

Обоих пострадавших госпитализировали в 24-ю больницу, у них многочисленные и серьезные переломы. В частности, у мужчины черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и перелом позвоночника. Женщина получила перелом голени и костей таза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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