2019-06-27T14:18:57+03:00
Общество

Кричал на весь двор: в Нижнем Тагиле мужчина вытащил ребенка из горящей квартиры

Спаситель вовремя вышел из подъезда
Лев ИСТОМИН
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На окнах квартиры установлены решетки. Фото: пресс-служба регионального МЧСНа окнах квартиры установлены решетки. Фото: пресс-служба регионального МЧС
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В Нижнем Тагиле 27-летний мужчина спас из горящей квартиры 9-летнего мальчика, который выбежал на балкон и звал на помощь.

Пожар в пятиэтажке по улице Красногвардейской произошел 24 июня: в квартире на первом этаже загорелась спальня. Пламя по корпусной мебели быстро распространилось по комнате. Квартиру в считанные минуты заполнил едкий дым.

На окне в помещении были установлены решетки, поэтому мальчик, который был в квартире один, выбежал на кухонную лоджию и стал кричать.

В этот момент из подъезда выходил Антон Шмаков, гостивший у родственников. Услышав крики мальчика и увидев дым, он бросился вызволять ребенка через окно лоджии. В итоге ребенок не пострадал.

Антон Шмаков. Фото: пресс-служба регионального МЧС

Антон Шмаков. Фото: пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:39. Приехавшие пожарные погасили пламя за пять минут, эвакуировав из подъезда 30 человек, в числе которых трое детей. В МЧС планируют наградить Антона, спасшего жизнь мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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