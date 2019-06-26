К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» добрался до ключевой точки маршрута
Первый день экспедиции завершается у границы двух регионов
На границе расположен специальный указатель. С одной стороны Урал, с другой - СибирьФото: Олег Галимов
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Первый в истории автопробег «КП-Екатеринбург» достиг своей главной контрольной точки - границы между Уралом и Сибирью в Слободотуринском районе. Именно здесь расположена река Межница, которая с 17 века определяет конец одного региона и начало другого. Кроме этого, по этим местам проходил маршрут Ермака. Теперь наш путь лежит в Туринск, где участники экспедиции переночуют в термальном комплексе «Акварель».
Первый день автопробега «КП» подходит к концуФото: Олег Галимов
ИСТОЧНИК KP.RU