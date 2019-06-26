К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» добрался до ключевой точки маршрута

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-26T18:43:39+03:00

На границе расположен специальный указатель. С одной стороны Урал, с другой - Сибирь Фото: Олег Галимов

Первый день экспедиции завершается у границы двух регионов

Изменить размер текста: A A

Первый в истории автопробег «КП-Екатеринбург» достиг своей главной контрольной точки - границы между Уралом и Сибирью в Слободотуринском районе. Именно здесь расположена река Межница, которая с 17 века определяет конец одного региона и начало другого. Кроме этого, по этим местам проходил маршрут Ермака. Теперь наш путь лежит в Туринск, где участники экспедиции переночуют в термальном комплексе «Акварель».

Первый день автопробега «КП» подходит к концуФото: Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU