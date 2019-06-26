2019-06-26T14:22:57+03:00
Недвижимость

С 1 июля жители Екатеринбурга начнут платить за воду еще больше

Коммунальные услуги подорожают в несколько этапов
Дарья РЯБОВА
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Один кубометр воды станет на одну копейку дорожеОдин кубометр воды станет на одну копейку дорожеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители уральской столицы с 1 июля начнут получать платежки с суммами больше прежних. Всё оттого, что с нового месяца увеличится стоимость коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения. Так цена тысячи литров (прим.ред. - кубометра) питьевой воды подорожает на одну копейку, стоимость водоотведения и очистки сточных вод поднимется на 85 копеек за тысячу литров. За кубометр питьевой воды придется платить 29,82 рублей (+20% НДС), а за отведение и очистку сточных вод – 19,21 рублей (+20% НДС).

- Задача предприятия не только поддерживать в работоспособном состоянии системы жизнеобеспечения, но и развивать их, повышая качество воды, снижая аварийность и улучшая очистку стоков, - объясняют в пресс-службе ЕМУП «Водоканал». - В текущие расходы входит электроэнергия, стоимость которой постоянно растет, расходы на регенты, необходимые для водоподготовки и очистки стоков, оплата труда рабочих и инженеров.

Также «Водоканал» тратится на капитальные ремонты сетей. Тариф, который существует на данный момент, позволяет перекладывать не более тридцати километров сетей каждый год. При этом общая протяженность сетей - три тысячи километров, и 50 % из них нуждаются в обновлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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