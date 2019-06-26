Пожарные Екатеринбурга пересели на BMW

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-26T13:09:21+03:00

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В Екатеринбурге специалисты пожарно-спасательной службы получили для работы четыре мотоцикла BMW. Использовать для патрулирования города их начали на прошлой неделе, а сегодня презентовали журналистам.

Между тем, техника поступила в город еще год назад, к проведению матчей ЧМ-2018 по футболу, однако ранее не применяли в работе, пишет издание «Наша Газета».

– Мотоциклы, которых у нас во 2-й части две штуки, нужны для патрулирования города и окрестностей, а также для оперативного реагирования при ЧП, – рассказал начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона Павел Шерстнев.

Такая техника позволяет более оперативно приехать на место ДТП, чтобы потушить горящий автомобиль. Также спасатели могут передать информацию диспетчеру, чтобы сориентировать пожарные расчеты.

Каждый мотоцикл имеет специальное оборудование – по четыре огнетушителя, баллон с водой, гидравлические ножницы и ряд других инструментов. Также у каждого спасателя, передвигающегося на мотобайке, есть при себе аптечка.

ИСТОЧНИК KP.RU